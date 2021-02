Alberto Fernández en apertura de sesiones ordinarias 2020. Foto: NA.

La primera Asamblea Legislativa en contexto de pandemia se desarrollará el próximo lunes de manera semipresencial. Las únicas personas ajenas a la actividad parlamentaria serán el Presidente, su Gabinete y miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El Gobierno nacional fijó para el próximo 1° de marzo a las 12 la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, según el decreto 120/2021 publicado en el Boletín Oficial.

"La apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación correspondientes al año en curso se realizará el día 1° de marzo próximo a las 12.00 horas", dice el artículo 1 de la norma que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero.

El Presidente y miembros de su gabinete, así como los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, serán los únicos funcionarios ajenos al Poder Legislativo que estarán presentes en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados durante la asamblea de apertura del 139 período de sesiones.

Así lo resolvieron las autoridades del Parlamento, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a través de un comunicado oficial.

En diálogo con DTV, el diputado del PRO Omar De Marchi se refirió a la ceremonia y adelantó que “se acordó la presencia en el recinto de 100 diputados”. El resto podrá seguir la Asamblea de manera virtual.

Los legisladores expresaron sus expectativas respecto a la apertura del presidente de la Nación. Pablo Yedlin, del Frente de Todos, dijo que espera “un discurso donde el presidente marque el rumbo de la Argentina que pretendemos, que es una Argentina de más trabajo y menos pobreza”.

En tanto, el legislador Pablo Tornelli, del PRO, tras resaltar la importancia del discurso inagural, indicó que espera que sea “propositivo”.

La prensa estará presente, pero se restringirá su acceso."Dado el reducido espacio con el que se cuenta, y la necesidad de garantizar que en el mismo pueda respetarse el distanciamiento social, las acreditaciones serán acotadas y se dará prioridad a los medios parlamentarios con acreditación permanente, a los canales de televisión con transmisión en vivo y a las agencias nacionales e internacionales", señala el documento.

Asimismo, la cobertura audiovisual y fotográfica estará a cargo de los equipos de comunicación del Congreso de la Nación en forma exclusiva.

Los periodistas sólo podrán permanecer en el salón de Pasos Perdidos; el salón Delia Parodi y el palco de prensa del recinto de Diputados.