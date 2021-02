Billete de dólar. Foto: NA.

Este jueves, el dólar blue cayó $ 2 y cerró la ronda a $ 143, con lo que suma ya una baja de $ 4 esta semana y regresa a niveles del 21 de septiembre de 2020.

El billete paralelo quedó $ 14 abajo del dólar "solidario", que está en cerca de $ 157 en el promedio de las entidades que releva el Banco Central y a $ 52 de su techo de $ 195 en octubre pasado.

El Banco Central (BCRA) compró u$s 27 millones para sus reservas, con lo que acumula un saldo a favor de casi u$s 582 millones en lo que va de febrero, que tendrá mañana su última rueda hábil.

Así mismo, las cotizaciones financieras siguen avanzando. El dólar MEP asciende a $ 143,17 (+1,6%), mientras que el CCL se ubica en $ 146,46 (+1,4%).

También, el dólar mayorista culminó la jornada a $ 89,75, 7 centavos por encima del cierre de ayer, mientras que el dólar minorista terminó sin cambios a $ 94,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El promedio entre bancos que realiza el Central se colocó en los $ 95,07, lo que sumado los impuestos eleva el precio del solidario a los $ 156,86.

El volumen que se operó en el segmento de contado fue de u$s 209,947 millones, en futuros MAE se movieron u$s 353 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron u$s 1.550 millones.