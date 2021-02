Familiares de tripulantes del submarino "ARA San Juan", contra Ley de Reparación Extraordinaria: van a la Justicia

"Repetimos 100 veces que esta ley, esos pesos, no frenará el pedido de justicia verdad y dignidad, no nos han comprado, no nos han callado y no los han vencido", afirmaron varios familiares a través de un comunicado.