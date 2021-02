Anillo de Menem.

Apareció el histórico anillo que usaba Carlos Saúl Menem. Lo devolvió la madre, la tía y la prima del enfermero que está prófugo de la Justicia acusado del robo.

La noticia fue confirmada por informaron fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño al sitio La Nación que aseguraron que en horas de la madrugada, el personal de la Comisaría Vecinal 13 C de la Policía de la Ciudad -que cumplía funciones en las cercanías de Echeverría y Washington, en Belgrano-, se acercó a las tres mujeres que estaban en la zona.

Las mujeres le preguntaron dónde era el domicilio de Zulemita Menem para hacerle entrega del anillo que le fue sustraído al expresidente de la Nación.

Noticias relacionadas

“Eran las 2.45 y no era normal la situación. Entonces un oficial que estaba en un garita en las cercanías donde caminaban las mujeres se acercó y le preguntó qué hacían. Entones, ellas respondieron que buscaban la casa de Zulemita para hacerle entrega del anillo sustraído”, explicó una de las fuentes consultadas.