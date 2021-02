Ximena Rijel, la encuarentenada del film y la vida real.

Se dio a conocer el trailer de "Encuarentenada, una historia de barbijos", la primera película argentina filmada en plena cuarentena por coronavirus.

Con un tono desopilante, trata sobre los diferentes momentos rutinarios de una mujer que se generaron a partir de quedar embarazada en pleno aislamiento o distanciamiento por Covid-19 y el gran interrogante: ¿cómo se lleva adelante un embarazo en estos tiempos distintos?

Ximena Rijel, protagonista de la película argentina dio a conocer el trailer del film en sus redes sociales que se estrenará el próximo 1 de abril. La actriz se llevó el Martín Fierro en 2019 por su trabajo como actriz cómica en Canal 22, el mismo que emitirá este film.

Noticias relacionadas

Dirigida por Atilio Veronelli, el estreno será el próximo 1 de abril por www.canal22web.com y por www.mirar.net.ar.

Your browser does not support the video element.

Formento y Edith, dos de los protagonistas.

"Encuarentenada, una historia de barbijos", contó con la participación de una gran lista de famosos.

En el video se puede ver a una increíble cantidad de figuras que aparecen en la película: Edith Hermida, Jorge Formento, Silvio Soldán, Atilio Veronelli, Nito Artaza, Raúl Rizzo, Chiche Gelblung, Luis Ventura, Nora Briozzo, Daddy Brieva, Damián De Santo, Perico Pérez, entre tantos otros.

Diario26.com dialogó con la periodista Edith Hermida al respecto de su participación y otros detalles de esta desopilante historia que se muestra en el trailer.

"Participé, me convocaron. Tengo buena onda con Atilio Veronelli. Es un film hecho a pulmón. Cuando se hace a presentación de personas que participaron decidieron hacerla con Jorge Formento, un amigo a quien quiero mucho, y conmigo. La verdad que ante esta convocatoria de Formento y de Atilio dije que 'sí'. Para mí es un placer trabajar con Jorge, a quien admiro mucho. Él es muy amoroso conmigo. Lo nuestro es como la presentación, los títulos en una película pero hechas de una manera distinta", contó la conductora de "El Diario del Sábado" (Canal 26) y Bendita TV (Canal 9).

"La verdad es que no tengo mucho para contarte. Respondí a la convocatoria. Yo admiro mucho a Atilio, está re loco. Fuimos a filmar al estudio de Nicolás Cúneo con Formento. Lo que pude ver fue una pequeña participación de Chiche Gelblung que está increíble. ¡No conocía sus dotes como actor y me parece que va a sorprender a todos, Chiche!", dijo con total suspenso sin dar muchos detalles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ximena Rijel (@ximenarijel)

Cabe destacar que en enero pasado, la actriz Ximena Rijel -quien quedó embarazada en plena cuarentena y estuvo "encuarentenada"- había contado su experiencia con el coronavirus. Ella y su bebita de apenas 2 meses tuvieron mucho malestar pero nadie supo decirle qué era lo que tenía exactamente. Hasta que los especialistas decidieron internarlas para mantenerlas en observación mientras se realizaban estudios varios, como el hisopado.

"Después de unos días de estar internadas, de no saber que podía tener Romita y sin ninguna certeza médica que nos diera tranquilidad, me hicieron el hisopado y me dio positivo, así que ambas tenemos COVID. Lo que más me dolió, es tener que ver a mi beba, tan chiquita pasar por todo esto", comentaba en sus redes sociales.

"Creo que estamos subestimando al virus... si tenés sintomas, por más que creas que puede ser un simple resfrío, quedate en tu casa. Los bebés no se pueden cuidar solos, es necesario que vos te cuides por el bien de ellos", decía por entonces.