Se subasta un cuadro de Van Gogh que no se ha visto en público durante un siglo.

Una pintura de Vincent Van Gogh de una escena callejera de París se expone por primera vez al público después de haber pasado más de 100 años a puerta cerrada.

Se trata de "Escena callejera en Montmartre", que formó parte de la colección privada de una familia francesa desde que fue pintado en 1887.

La casa de subastas Sotheby's estima que alcanzará los 8 millones de euros (US$9,73 millones) cuando se venda en una subasta el próximo mes.

Lucy Williamson, corresponsal en París de la BBC, sugirió que sería "una ganga" si llegara a venderse por ese precio.

"Podría haber sido pintado esta mañana", dijo sobre el trabajo "absolutamente increíble". "Los colores son muy brillantes". La obra se exhibirá en las casas de subastas Sotheby's en París, Ámsterdam y Hong Kong antes de su venta.

Pertenece a una de una serie de obras que Van Gogh pintó mientras se hospedaba con su hermano Theo en la capital francesa en 1886 y 1887.

Montmartre todavía era semirrural en ese momento, como muestra el molino de viento que ocupa un lugar destacado en el cuadro, detrás de algunos lugareños que deambulan por la zona.

Según Sotheby's, la pintura se ha visto en catálogos, pero nunca ha estado expuesta al público.

"La aparición en el mercado de una obra de este calibre, y de una serie tan icónica, es sin duda un acontecimiento importante", dijo la casa de subastas fundada en Reino Unido. (NA)