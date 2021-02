Ronald Koeman.

Ronald Koeman se encontraba brindando una nueva conferencia de prensa de cara al próximo partido de Barcelona comenzó a sangrarle la nariz y debió abandonar la charla con los periodistas.

"Yo sé que ser entrenador del Barsa siempre es mucha presión porque si pierdes el culpable es el entrenador”, dijo el ex jugador y actual técnico cuando empezó a sentir una comezón por encima de su labio superior. En ese momento se dio cuenta que era sangre y tomó una servilleta para limpirarse.

El sangrado no paraba y el jefe de prensa le sugirió abandonar la sala, pese a que quedaban varios medios por preguntar. No es la primera vez que le sucede esto a Koeman, esto se debe a que toma anticoagulantes tras su problema en el corazón.

Barcelona afrontará este sábado desde las 12:15 a Sevilla, manteniendo la ilusión de seguir recortándole distancia al líder Atlético de Madrid. Luego volverá a jugar el miércoles ante el mismo rival por la Copa del Rey.

En cuanto a los dos cotejos que debe jugar ante Sevilla, mañana por la liga y luego el miércoles por la semifinal de la Copa del Rey, Koeman dijo: "No estoy de acuerdo con que la temporada dependa de esta semana y los cotejos con Sevilla. Parece que somos solo nosotros jugamos partidos muy importantes. La presión existe para todos. Al ser jugador y entrenador del Barcelona hay presión en todos los partidos".