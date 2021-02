Captura del video de la cámara de seguridad.

Un hombre fue dormido con somníferos y despojado de 20 mil dólares por una mujer a la que conoció por la red social de citas Tinder e invitó a su casa del barrio porteño de Chacarita, informaron hoy fuentes policiales.





De acuerdo a la pesquisa, la mujer contó con la ayuda de dos cómplices, a quienes hizo ingresar al departamento de la víctima, de 50 años, una vez que la durmió, tal como quedó registrado en los videos de seguridad del edificio situado en Charlone al 600, de Chacarita.

Your browser does not support the video element.



En el video se ve que a las 20.34 del martes el hombre ingresa al edificio con la mujer a la que había conocido en Tinder.





Mas tarde, a las 22.16, se ve que la mujer le abre la puerta a dos hombres, con quienes se retira del edificio a las 22.33.





Los voceros dijeron que en el lapso entre que la víctima ingresó con la mujer y luego ésta se fue con los dos cómplices, el dueño del departamento fue dormido con somníferos que le colocaron en un vaso de bebida.



Al despertar con las manos y pies atados con precintos, el hombre descubrió el engaño y advirtió que le habían robado 20 mil dólares que tenía guardados en una caja de madera que había en su habitación, además de objetos de valor.

Noticias relacionadas





La denuncia fue realizada telefónicamente por la víctima en la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad, cuyos efectivos acudieron al lugar y enviaron una ambulancia para que lo asista, ya que se sentía descompensado por lo que suministraron con la bebida.





Por tal motivo, el hombre fue llevado en una ambulancia del SAME al Hospital Tornú, donde le diagnosticaron intoxicación.





Interviene en la investigación del hecho la Fiscalía Criminal y Correccional 32, desde donde se requirió la colaboración dela Brigada del a Comuna 15 para continuar con la pesquisa y dar con la mujer y sus cómplices.