Una mujer de unos 30 años fue detenida esta mañana luego de chocar tres vehículos estacionados, volcar y morder a dos policías que intentaron identificarla en el barrio porteño de Villa General Mitre, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió en horas de la madrugada cuando la mujer circulaba a bordo de un Fiat Palio por la avenida Juan B. Justo, y que circulaban zigzagueando, colisionó con el espejo retrovisor de un Peugeot 307 que era manejado por un policía de la Ciudad.





Tras el choque, el efectivo policial comenzó a seguir a la mujer para tratar de alcanzarla y obtener los papeles del seguro, pero la mujer lejos de detener la marcha continuó con su raid hasta que dobló en la calle Luis Belaustegui, donde colisionó contra tres vehículos estacionados y volcó, explicaron las fuentes.





La mujer que bajó por sus propios medios del automóvil volcado, comenzó a increpar al conductor del auto, que se trata de un efectivo de la policía porteña que iba a su casa luego de una jornada de trabajo, y minutos después llegó personal de la comisaría de la zona alertada por testigos que se encontraban en una estación de servicio.

Al intentar interceder, la mujer que tenía una actitud violenta y en apariencia alcoholizada, atacó a los policías, un hombre y una mujer, a los que mordió en sus brazos.

Poco después, y tras la intervención de otros efectivos, la mujer fue apresada y trasladada a un hospital de la zona, para que sea revisada y le realicen el test de alcoholemia.





En tanto, los efectivos heridos fueron atendidos por personal de una ambulancia del SAME, y no hubo necesidad que sean trasladados