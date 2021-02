Conflicto gremial en frigorífico.

El frigorífico ArreBeef anunció su cierre, su propietario Hugo Borrel fue quién realizó el anuncio. El establecimiento se encuentra en Pérez Millán (partido de Ramallo) y los trabajadores realizaban un paro luego de haberse dictado la concialiación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo.

En el video se escucha a Borrel decir: "Hoy lamentablemente tengo que informarles que ArreBeef ha dejado de funcionar. Arre Beef no va a trabajar más, esta decisión la he tomado yo con una gran pelea familiar. Aunque reciba un llamado del gobernador, el intendente o los sindicatos para que revea la situación, esta situación no se va a revertir venga quien venga. Veré qué hago con la carne que tengo colgada y la hacienda que se está muriendo de hambre en los corrales”.

Noticias de Arrecifes explicó que el conflicto entre los trabajadores y la empresa lleva varios debido a una interna gremial. La gran mayoría de los empleados se mostró en contra de la conducción del Sindicato de Trabajadores de la Carne ya que no se sienten protegidos.

Los trabajadores del frigorífico cobran 40 mil pesos al mes a pesar de ser la segunda exportadora de carne del país y Borrel había amenazado con cerrar la planta antes de pagar sueldos por encima de la línea de pobreza.



El mismo sindicato debía haber celebrado elecciones para renovar sus autoridades el año pasado, lo que se postergó debido a la pandemia y y todavía no lo ha hecho.