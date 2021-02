Video Viral: Se sacó la bombacha y la usó de tapabocas. Foto: Facebook

En Sudáfrica una mujer estaba esperando para pagar en la fila del supermercado sin tapabocas por lo cual uno de los empleados le pidió que se pusiera. La clienta argumentó que no tenía en el momento, entonces el personal de seguridad le avisó de que tendría que abandonar el establecimiento.

Sin embargo, la mujer se las ingenió de la mejor, y poco común, manera. Se sacó la bombacha, con discreción, y se la colocó como si fuese un tapabocas.

Your browser does not support the video element.

Según comentaron los que estaban allí, hubo algunos se rieron, otros la aplaudieron pero tampoco faltaron los que la criticaron: no es higiénico y podría haber comprado una mascarilla en el mismo supermercado en vez de hacer un show.

Noticias relacionadas

Desde Diciembre de 2020, en Sudáfrica se califica como un délito no usar tapabocas, por lo que una persona podría ser arrestada y procesada con multas o una pena de prisión de 6 meses.