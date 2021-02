Julieta Prandi, modelo y conductora. NA.

El viernes 19 de febrero, mientras conducía su programa de radio Sarasa por La 100, Julieta Prandi recibió el llamado de una persona que trabaja en su casa para contarle que su ex esposo, Claudio Contardi, había dejado "abandonados" en la puerta de la vivienda a sus hijos, Mateo y Rocco, de 9 y 4 años, respectivamente. Al hombre le correspondía la guarda, pero tocó el timbre, avisó que dejaba a los menores en la puerta, y se retiró.

“Que se metan con mis hijos, que los usen de rehenes y que los abandonen en la vereda… Es demasiado”, relató la modelo y conductora a Teleshow,

“He tenido que tolerar que mis hijos estén obligados a mentirme. Los chicos han soportado que en la casa del padre me digan “la putita” y “la tilinga”. ¡Todo lo que pasa es de película! Aguanté que me maltrate a mi, que me robe, que me engañe y que me desprecie, pero ya con mis hijos, ¡no!”, agregó Julieta en charla con este medio.

A raíz de estos hechos, Prandi solicitó al juzgado que interrumpa el régimen de comunicación vigente hasta una nueva audiencia en la que se tenga en cuenta la opinión de los menores. Luego de 48 horas, el magistrado se expidió de manera negativa, y eso motivó la reacción de la actriz, una mezcla de furia, decepción y resignación.

“Hoy los tengo conmigo, pero nada quita que venga a la puerta de mi casa, me cague a trompadas y me saque a los chicos, porque el juez y la Justica lo están avalando. Espero que este fin de semana no tengamos noticias desagradables”, señaló la conductora en un móvil con Implacables (El Nueve), y agregó que su hijo mayor es el más afectado por la situación: “Mateo no quiere saber nada con ir con el padre”.

La modelo se mostró indignada por la resolución judicial y realizó un fuerte llamado de atención: “No sé que más tiene que pasar, si no fuese famosa y no tuviese a Ana Rosenfeld que hace visible mi caso, yo podría estar muerta. Es de un grado de violencia absoluta y de una negligencia gravísima”, advirtió, en un contexto en el que se suceden día a día los casos de mujeres asesinadas por sus ex parejas.

De acuerdo al relato de Julieta, luego de abandonar a sus hijos su ex marido solo recibió un llamado de atención de parte de la Justicia.

Prandi se divorció de Contardi en octubre de 2019 luego de años de violencia psicológica, engaños y sometimiento. “Yo no estoy pidiendo que me devuelvan mi casa, que me la tendrían que devolver, estoy pidiendo que me cuiden a mis hijos, que si no quieren ir con el padre porque es un violento, un misógino, un maltratador y un psicópata, además de un estafador, no pueden obligarlos”, señaló con furia.