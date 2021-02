Llegada de vuelo con vacunas rusas. Canal 26.

Este domingo por la noche, llegaron los dos aviones de Aerolíneas Argentinas que volaron desde Moscú con una importante cantidad de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra coronavirus.

En el primero de los vuelos de la línea aérea de bandera, llegaron más de 517 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

Esta nueva entrega se produce luego de que el Fondo Ruso de Inversión Directa (RIDF) se comprometiera a regularizar la provisión, tras las reuniones que la asesora presidencial Cecilia Nicolini mantuvo esta semana en Rusia para la normalización de las entregas.

Noticias relacionadas

El Airbus 330-202 había despegado desde el aeropuerto Sheremétievo a las 3.15 (hora argentina), tras haber concretado la carga de las dosis de la vacuna.

El segundo vuelo, que había partido de Ezeiza el sábado a la madrugada (a la 0.29), con demoras respecto al horario previsto inicialmente debido a un problema técnico, aterrizó en Moscú a las a las 21.40 (15.40 hora argentina), luego de 15.20 horas de vuelo.

A cargo de los vuelos estuvieron 10 tripulantes, entre pilotos y copilotos, que se irán alternando al comando de la nave, a los que se suman despachantes, técnicos y personal de carga, para llegar a un total de 18 personas en cada avión.

En tanto, el viernes el laboratorio Richmond de la Argentina firmó un memorándum de entendimiento con el RIDF para producir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en el país, desarrollo en el que participará el laboratorio indio Hetero, encargado de transferir la tecnología.

Al mismo tiempo de la llegada de nuevas dosis, Carla Vizzotti, ministra de Salud, impulsó una serie de medidas para garantizar la transparencia en el proceso de la inoculación y dejar rápidamente atrás las anomalías detectadas en las vacunaciones por afuera del protocolo, que derivaron en el alejamiento de Ginés González García.

De hecho, la ministra -quien fue diagnosticada con coronavirus y permanece aislada en su domicilio- anunció este sábado el comienzo de la distribución de la vacuna Sinopharm en todo el país que, en una primera etapa, se enviará a todas las jurisdicciones un total de 492.400 dosis asignadas en base a la población de cada distrito.

También dispuso que las cantidades de vacunas entregadas a cada provincia, que a partir del domingo empezarán a salir y llegarán entre el lunes y martes, "sean información pública y bajo pautas de total transparencia".

Your browser does not support the video element.

Aterrizaje de avión de Aerolíneas Argentinas con vacunas en Ezeiza. Canal 26.