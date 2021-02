Patricia Bullrich, en Canal 26.

El sábado 27 de febrero, miles de personas marcharon a la Plaza de Mayo y otros puntos de la Argentina para protestar contra el Gobierno en el marco de una movilización identificada como 27F convocada por la oposición para repudiar el escándalo por el llamado "vacunatorio VIP".

La movilización se concretó con una caravana de vehículos que exhibieron banderas argentinas y personas a pie que se dirigieron desde el Obelisco hasta las puertas de la Casa Rosada con carteles alusivos a la polémica por las vacunas y mensajes en contra del Gobierno.

Las protestas tuvieron sus réplicas en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en localidades bonaerenses como Mar del Plata y Olivos, donde además se registraron incidentes frente a la quinta presidencial entre manifestantes y personas referenciadas en distintos sindicatos, que intentaron montar una suerte de vallado.

Con este marco, esto domingo, Gabriel Anello habló en entrevista exclusiva con Patricia Bullrich, en su programa "Fútbol sin machas", por Canal 26.

"Las primeras conclusiones de las marchas, son que -primero- se dio la indignación profunda por la usurpación de los bienes públicos, que tanto cuestan a los argentinos, y que se usan de manera discrecional por el Gobierno", dijo la presidenta del PRO en Canal 26.

Declaraciones de Patricia Bullrich. Canal 26.

Y continuó: "Segundo, una sensación de mucha angustia, y tercero, hubo un sentimiento de profunda injusticia, porque el que tiene el poder funciona como una oligarquia", sostuvo Bullrich.

"La actitud del Gobierno indigna, angustia y genera sentimiento de injusticia, y eso se hizo sentir en todo el país. Más del 80% de los argentinos están indignados", sostuvo la dirigente. Así mismo, dijo Patricia Bullrich que "esto cruza las ideas y partidos politicos. La autoridad tiene que dar el ejemplo. La de ellos es una manera de concebir el poder, no quiero incluir a todos en esto".

Bullrich contra la Vacunación VIP. Canal 26.

También redobló sus críticas a Alberto Fernández y sostuvo: "El presidente era duro al principio con este tema (de la "Vacunación VIP") y luego cambió el discurso. Dijo que esto era una payasada, no tiene convicciones y debe pedir perdón". En el mismo sentido, sostuvo que "como gesto de autoridad, el presidente debería pedirle la renuncia a todos los involucrados".

"Me hace acordar a Malvinas, apoyaron y luego se robaron todo. Me llama la atención que el presidente siga adelante como si nada hubiera pasado", sostuvo Patricia Bullrich en Canal 26.

Las críticas de Patricia Bullrich al Gobierno. Canal 26.