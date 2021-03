Dalma Maradona.

La muerte de Diego Maradona sigue de cerca una investigación que causa dolor a cada paso. Ahora, la difusión de audios del entorno, genera mayor polémica.

El deceso del Diez, ocurridó el pasado 25 de noviembre, presenta pruebas de sus últimos días con vida y cómo su entorno hablaba de él en forma de burla. Se cuestiona acerca del poco cuidado que tuvieron con su salud.

De inmediato, tras conocerse nuevos audios comprometedores, Dalma Maradona -la hija mayor de Diego- arremetió una vez más contra Matías Morla, uno de los más implicados en los últimos audios que dio a conocer Infobae en un informe documental que ya investiga la Justicia.

No se si estoy preparada para ver el informe que hizo INFOBAE... Pero como dicen que hay audios de Mati creo que no me voy a poder resistir! Alguien lo vio?????? #justicia — Dalma Maradona (@dalmaradona) March 1, 2021

Dalma Maradona y Matías Morla.

En su cuenta de Twitter, Dalma publicó: "No sé si estoy preparada para ver el informe que hizo Infobae... Pero como dicen que hay audios de Mati (Morla) creo que no me voy a poder resistir! ¿Alguien lo vio?". La joven pidió #justicia por su padre tras el apoyo en las redes de diferentes usuarios que la leyeron.

A Dalma le manifestaron y dieron "fuerzas" ante este hecho. "Voy a ir hasta el final", respondió ella con convicción de que hará que cumplan condena a quienes señala como culpables del fallecimiento de Maradona.