Federico Bal renunció a MasterChef: "No estoy mentalmente preparado para seguir".

Carmen Barbieri contrajo covid-19 unos días antes de que iniciaran las grabaciones de la segunda temporada de "MasterChef Celebrity". Y al igual que sucedió en la edición anterior con los casos de coronavirus, la producción decidió que la capocómica tuviera un reemplazo y nadie mejor para cuidar su lugar que su único hijo, Federico Bal. Sin embargo, tras completar la primera semana de la competencia, el actor decidió dar un paso al costado, ya que en ese momento su mamá estaba grave.

"Yo la reemplacé a mamá, le cuidaba este delantal, pero su cuadro va a demorar un poco más. Realmente no estoy mentalmente preparado para seguir cocinando, así que en común acuerdo con la producción y esta familia que es 'Masterchef' vimos que lo mejor sería que hoy deje mi delantal. Se lo cuidé hasta donde pude", anunció en la última gala de eliminación y aseguró que seguirá siendo el host digital del certamen.

Y luego, se explayó en sus redes sociales. "Hoy me toca volver a dejar este delantal que tantas alegrías me dio. En ese momento el cuadro de mi mamá se estaba complicando y decidimos junto a la produ de 'Masterchef' que lo mejor sería dar un paso al costado, para poder ocuparme de ser el host digital, por lo que fui contratado", explicó Fede. Y le dedicó un mensaje de aliento a sus compañeros de cocina: "Dejen todo, participantes, y valoren ese lugar... ¡a mí me hizo tan feliz! Y prepárense, porque mamá esta recuperándose y concentrando, con muchas ganas de volver...".

Noticias relacionadas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Federico Bal (@balfederico)

Actualmente, Carmen superó el coronavirus, pero tras pasar un mes internada en la Clínica Zabala y varios días bajo un coma inducido, sus médicos decidieron que no se incorpore a las grabaciones del reality de cocina inmediatamente. Por eso, todavía no se sabe cuándo será su gran regreso. Por lo pronto, esta semana se verá la incorporación de Claudia Fontán al reality, que tomará el lugar de Bal pero no será el reemplazo directo de Barbieri. Según anunció la producción del programa, en caso de que la mamá de Fede Bal vuelva a la cocina, serán compañeras y en caso de que Claudia quede eliminada, "Carmencita" seguirá con su lugar en el reality.