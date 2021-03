Bitcoins.

FOMO (“Fear Of Missing Out” ) son las siglas de un concepto utilizado en trading para describir aquel comportamiento del trader que entra en el mercado “persiguiendo el precio” para no perderse una operación. Es decir, por "miedo a quedarse fuera".

Vamos a explicar este fenómeno que nos hace tomar decisiones impulsivas e irracionales en los mercados, cuyo origen es tan antiguo como la especulación misma y es el arma secreta del Bitcoin y las criptomonedas.

FOMO, es literalmente un fenómeno psicológico que viene alimentando a los mercados (financieros o no) desde el comienzo de los tiempos en el maravilloso mundo de la especulación. Sin este fenómeno, ningúna burbuja hubiera sido posible.

Noticias relacionadas

Desde la famosa burbuja de los Tulipanes en Holanda en el siglo XVII, donde la gente creía que los vulvos de tulipán no tenían techo alguno en su valor, al Bullrun de Bitcoin en el 2017, como también el fenómeno de las .com alla por los años 90´ o también algo tan mundano como las ventas online que nos aseguran que un producto esta quedandose sin stock si no llamamos YA. Este fenómeno ha crecido de forma notoria estos últimos años, gracias a las redes sociales.

Siempre por algún motivo, alguien encuentra un patrón alcista o una noticia que crea desesperación en cualquier mercado, ya sea por estrategia o por ignorancia de la persona, el FOMO es el alimento principal de los market makers responsables de los ciclos en los mercados, donde usualmente aprovechan para vender ante la ignorancia de las masas.

Este síndrome afecta tanto a inversores experimentados como novatos, que literalmente tienen miedo a quedarse fuera de una supuesta oportunidad de compra tanto como de vender un activo antes de tiempo.

Vamos a analizarlo así, quien de nosotros no conoce alguien que por estos días compró aunque sea una mínima fracción de Bitcoin, desconociendo por completo lo que es? Este fenómeno, si leyeron nuestro artículo de la semana pasada, se da generalmente en la etapa de Distribución en el ciclo de mercados, ya que el dinero institucional sale, y el dinero de novatos ingresa.

Históricamente, sin excepción, los mercados financieros funcionaron así. Esta histeria colectiva, nos hace tomar decisiones impulsivas y poco racionales, por este motivo es importante entender, que la psicología en los mercados juega un rol clave, ya que muchas veces esto se trata de hacer lo contrario a lo que hacen todos...

Entendamos, que matemáticamente, "nunca van a ganar todos", incluso, lo mas probable, es que la mayoría pierda.

Simple, alguien tiene que comprar caro, alguien tiene que comprar mal, al punto tal, que hoy por hoy se estima que arriba del 90% de los inversores financieros se retira en perdidas. Está demostrado, las masas compran algo solo cuando está caro o subiendo frenéticamente, nunca cuando no es noticia.

Este es un ejemplo que he dado, pensemos lo siguiente… quien compró bitcoin en 5000 Usd? practicamente nadie, el 70% lo hizo por arriba de 40.000, ya que el precio lleva un buen tiempo entre los 40 y 50 mil dólares siento noticia en todos los diarios del mundo, y el mismo FOMO va a ser el encargado que la mayoría de estos compradores no venda en el caso que el precio continue disparandose. Si compraste en 50mil, y el precio alcanza los 60mil, vas a querer que llegue a 70 y así sucesivamente.

Es importante entender, que este miedo que se apodera de nuestras emociones, es el motor de las finanzas, ya que hace que ingrese liquidez en un activo financiero no tangible, medio por el cual, las financieras hacen un encaje monetario de dinero real perteneciente a las masas.

Cito nuevamente el ejemplo anteriormente dado, del almacén, que por crear noticias especulativas acerca del stock de un determinado producto, hace que la gente se sobre stockee haciendo compras irracionales al precio que se consiga.

Señores, el FOMO es la estrategia de venta mas vieja que existe, recientemente en pandemia vimos este fenómeno con el papel higiénico, la gente compraba bolsones y se sobre stockeaba sin motivo alguno, tan solo porque el rumor se corrió en medios y redes.

Desde acá, nuestro humilde consejo es siempre, entender que toda disparada abrupta en el valor de cualquier activo financiero, en algún momento llega a su fin.

Recordamos la importancia de siempre contar con un Stop loss, o una clausula que haga que se nos dispare una venta en caso que el precio caiga de un determinado valor y por sobretodo que es imposible vender en el máximo, sobretodo en un mercado tan manipulado como el de las criptomonedas.