Caso aberrante en Balvanera, bebé abandonado en contenedor.

El bebé de seis meses de vida ha sido encontrado en el interior de un container junto a su partida de nacimiento. El hallazgo se produjo este domingo gracias a una mujer que estaba dentro de un contenedor de basura ubicado en el barrio de Balvanera, mientras buscaba cosas entre la basura para sobrevivir.

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires logró identificar al padre y lo imputó por abandono de persona.

Todo sucedió este domingo a la madrugada, cuando una mujer en situación de calle revisaba un contenedor ubicado sobre Viamonte al 2400, ubicado entre las calles Azcuénaga y Pasteur. En el interior, sin embargo, la mujer descubrió a una bebé de seis meses junto a una caja de cartón. Estaba vestido y tenía junto a él una partida de nacimiento.

La mujer esperó un rato para ver si alguien se presentaba a buscarlo y luego se dirigió hacia la comisaría para radicar la denuncia. El caso quedó en manos de la fiscal interina Valeria Massaglia, que se encuentra a cargo de la Fiscalía PCyF Nº 15 de la Ciudad y tomó intervención inmediata para garantizar la protección de la menor.

Por orden de la fiscal, el bebé fue trasladado en un móvil policial al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez, se inició un sumario por abandono de persona y se dio intervención al Consejo del Menor de la Ciudad en el caso.

Varias horas después, la Justicia pudo ubicar al padre del bebé, quien ha sido imputado y citado a indagatoria este lunes por la tarde. Mientras tanto, la fiscal Massaglia solicitó al Hospital Gutiérrez un informe médico y requirió un relevamiento de las cámaras públicas y privadas y un croquis y fotos del lugar donde fue hallado para intentar identificar en qué momento y por quién fue abandonado.

Canal 26 en el lugar donde abandonaron al bebé.