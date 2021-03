Axel Kicillof en la Asamblea Legislativa. Foto: NA.

Pasadas las 18:00 horas de este lunes, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, dio por iniciada la 149º Asamblea Legislativa para habilitar el período de sesiones ordinarias en el ámbito de su distrito.

El mandatario bonaerense es acompañado por la vicegobernadora local, Verónica Magario y otros funcionarios y legisladores de la Provincia, mientras otros lo hacen de manera virtual.

"Si bien la pandemia nos cambió la vida, no mató nuestros sueños y objetivos, solo los pospuso", subrayó.

"La provincia que muchos llaman inviable, desde sus sillones y computadoras, va a cumplir un año con su sistema sanitario en pie", dijo el gobernado Kicillof.

Respecto del estado de cosas en la lucha contra el coronavirus, dijo: "Tenemos que estar orgullosos de haber enfrentado esta situación unidos. Evitar el colapso del sistema de salud significó reducir la capacidad de daño de esta pandemia".

En el mismo sentido, susbrayó: "Pudimos salvar miles de vidas y nos preparamos a salvar muchas más, valió la pena invertir en nuestro sistema de Salud".

"Puedo decir con orgullo que nuestra provincia está de pie, para empezar una etapa de reactivación y de reconstrucción", dijo en la apertura de sesiones ordinarias en Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"La provincia de Buenos Aires es la más rica del país, pero tiene un Estado pobre", agregó, y así manifestó: "Quiero agradecer a los 135 intendentes de la Provincia por haber trabajado juntos. El Estado ayudó a todos".

"Dimos esta pelea, como Gobierno, como Estado y como Pueblo", destacó Kicillof.

Así mismo, dijo el gobernador: "Instruí a mis ministros, no ocultar la coyuntura. No se puede tapar el sol con un dedo y no hay que tirar la basura debajo de la alfombra. Quiero que mi mandato sea juzgado por el pueblo de la Provincia por lo que hice, y no por lo que mandé a ocultar".

"Evitar el colapso del sistema de salud significó reducir el año de la pandemia. Vamos a dejar después de esta experiencia un sistema de salud, que estaba abandonado, tremendamente fortalecidos", resaltó Kicillof en La Plata, al abrir las sesiones ordinarias de la Legislatura.

"También, el gobernador bonaerense habló sobre la obra pública durante su primer año de gestión, y sostuvo: "Reactivamos obras que estaban paralizadas".

Kicillof también resaltó que "no se puede vivir con tarifas que no se pueden pagar" y anunció que seguirá lo que hará el presidente Alberto Fernández a nivel nacional de "desdolarizarlas".

"Vamos a desdolarizar definitivamente las tarifas de los servicio públicos, no puede ser que se paguen a valor dólar los servicios de las casas", enfatizó Kicillof en la apertura de sesiones ordinarias en La Plata.

