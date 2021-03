Leandro Báez: "Si hubo corrupción tiene que haber funcionarios involucrados"

Luego de las condenas por la "Ruta del dinero K", uno de los hijos del empresario Lázaro Báez, afirmó en un programa televisivo que "si hubo corrupción tiene que haber funcionarios involucrados".

"Habría que investigarlos", arremetió Leandro, el hijo del empresario y también condenado por el caso en diálogo con el canal TN.

"Desde que vine para esperar la condena y estar con los abogados empecé a verme con él bastante seguido, así que hemos tenido charlas interesantes", dijo Leandro Báez sobre su cercanía a su padre. Estaban distanciados hace tiempo.

Contó en TV que su padre explicó "cuál era el rol de cada hijo" en el entramado empresarial y el lavado de activos. "Es lo que le pedía, nada más que eso", dijo.

El joven dijo que dirigentes kirchneristas defendieron "tarde" a su padre. Y detalló: "El primero fue Oscar Parrilli. Creo que se acordaron tarde. Me hago cargo de lo que digo. Capaz que mi error es decir lo que uno piensa y yo pienso que se acordaron tarde. Cuando digo que es un mensaje no lo digo por Cristina ni nada, pero creo que hay una interna entre la justicia y el gobierno y en las sesiones lo recalcaron. No me gusta que nos tomen a nosotros como un manoseo de tira y afloje entre ellos".

En medio de la condena por la causa, Leandro Báez sostuvo que "si la gente lo toma" a su padre "como el gran símbolo de la corrupción y demás tendrían que salir a aclarar ellos que son la parte política".

Al respecto del vínculo de su familia con los Kirchner, Leandro dijo: "Después que muere Néstor, la relación comercial, por así decirlo no fue la misma, y cada uno siguió su camino. Yo espero que la justicia actúe como corresponde pero que lo aclaren ellos. A mí no me compete".

"Si hay corrupción tiene que haber una parte de funcionarios. Es cortito esto", sentenció.

Báez negó que haya lavado dinero y dijo que su participación, así como las de sus hermanos, se limitó a ser "beneficiarios de cuentas" bancarias. "Nunca utilizamos ese dinero, nunca uno giró fondos. Éramos beneficiarios como lo son varios hijos de empresarios", dijo.

Además, remarcó que el enojo de su padre "es muy personal", sin dar detalles sobre con quiénes está enojado: "Yo confío en mi papa". Su abogada sostuvo que apelará la sentencia a Leandro recibida de cinco años de prisión.