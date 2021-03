Vacunación en Provincia de Buenos Aires. Foto: NA.

El Gobierno bonaerense habilitó la posibilidad de denunciar irregularidades en la vacunación contra el coronavirus.

A través de la página web de "Buenos Aires Vacunate", así como también mediante la línea telefónica 148, la población podrá advertir sobre eventuales irregularidades en la campaña de inmunización.

El objetivo de la Gobernación conducida por Axel Kicillof es "generar un sistema transparente y sin privilegios en el acceso a la inmunización contra el COVID-19", luego del escándalo por la denominada "vacunación VIP".

Noticias relacionadas

A través del portal vacunatepba.gba.gob.ar se puede ingresar al botón "Denuncias por irregularidades en el plan de vacunación", desde donde se podrán dar aviso de esas situaciones "de manera rápida, para que personal especializado evalúe la situación y dé seguimiento a la irregularidad detectada", destacó el Gobierno provincial.

Tras registrarse con su número de DNI, la ciudadanía podrán especificar qué hecho motiva la denuncia: entre las opciones se encuentran "una situación relacionada con la vacuna, con quién la recibe o una situación sobre un establecimiento en el que se vacuna".

Luego, el formulario cuenta con un espacio donde la persona denunciante puede incluir más detalles sobre lo ocurrido.

"De manera paralela, desde ahora, también la línea 148 cuenta con una opción para que las personas interesadas en radicar una denuncia puedan recibir asesoramiento de las y los operadores telefónicos", informó la Gobernación.

Y agregó: "La decisión de contar con un canal para la recepción de denuncias tiene el propósito de reforzar la detección de eventuales irregularidades en el proceso de vacunación y, de esta forma, garantizar la transparencia en la implementación del plan de inmunización para prevenir el COVID- 19".

Durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, Kicillof había anticipado el pasado lunes que se iba a implementar este sistema para recibir denuncias.

"Va a haber en la página (del Gobierno) un botón para denunciar a aquellos que no cumplan o consigan la vacuna de la mano de alguien que no corresponda. Le vamos a pedir a los que tengan una enfermedad que firmen una declaración jurada, va ser muy difícil, pero no pienso contratar a la Interpol para que estén detrás de cada jeringa", había enfatizado.