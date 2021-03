Estadio de River Plate. Foto: NA.

La vuelta del público al estadio Monumental de River Plate ya ha comenzado a planificarse, y con este escenario también se ha desatado la polémica. Y es que el club de Núñez ha difundido los precios de los abonos y sorprendió a todos los hinchas y a la oposición.

El Frente Primero River, encabezado por Antonio Caselli, fue uno de los primeros en reaccionar y lanzó un duro comunicado. Así, calificó de "antiestatutario" el sistema Tu Lugar en el Monumental, y posteriormente cuantificó el aumento de 142 por ciento para "la entrada más barata" para ubicarlo por sobre "la inflación acumulada, el salario real y hasta el aumento del dólar".

También expresó que "estos valores demuestran la insensibilidad con la que están gobernando el club" y pidió que se "deje sin efecto este aumento y retrotraiga los precios a los previstos para la temporada 2019/2020".

Entre los otros referentes de la oposición que se expresaron de manera crítica contra los nuevos abonbos, estuvieron Juan Nápoli, Carlos Trillo, Matías Barreiro y Ricardo Morato. El primero, vocal titular de la comisión directiva del Millonario, describió como "exorbitante" el incremento en sus redes sociales. "Que supera lo normal o razonable", dijo.

Las quejas de los hinchas y simpatizantes de River tampoco demoraron mucho en llegar, sobre todo a las redes sociales. Y los motivos, sobran.

Quejas y críticas por aumento de abonos de River Plate. Canal 26.

Los precios y el cálculo de los aumentos son por demás elocuentes.

Las cifras que causan indignación, son las siguientes:

San Martin y Belgrano Altas: $16.000.-

Sivori y Centenario Medias y Bajas: $10.000.-

San Martin y Belgrano Bajas: $50.000.-

San Martin y Belgrano Medias: $55700.-

Centenario Alta: $8500.-