Sol Acuña Bilbao, la oficial que fue encontrada sin vida.

Una oficial de la Policía de la Ciudad fue encontrada muerta de un balazo en la cabeza en una casa del barrio porteño de Villa del Parque, y por el hecho fue detenido un agente de tránsito que era novio de la joven y que le dijo a los investigadores que la chica se había suicidado, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes cerca de las 5 en una casa ubicada en la calle Terrada al 2500, de Villa del Parque, donde fue encontrada muerta Sol Acuña Bilbao (24), una oficial que hace un año y medio forma parte de la Policía de la Ciudad y que actualmente prestaba servicios en la comisaría vecinal 12B.

Fuentes policiales señalaron a Télam que todo comenzó tras un llamado al 911, cuando un hombre advirtió que una joven se encontraba muerta de un balazo en la cabeza, por lo que personal de la Comisaría Vecinal 11B se acercó al domicilio.

Noticias relacionadas

Al ingresar al departamento, los policías hallaron el cuerpo ya sin vida de Acuña Bilbao en el dormitorio, quien presentaba un orificio de bala en su cabeza y una pistola al lado de su cadáver.

La oficial Sol Acuña Bilbao se desempeñaba en la comisaría vecinal 12B.

Según las fuentes, los efectivos se entrevistaron con el hombre que se hallaba en la casa, un agente que se desempeña en Servicios Especiales de Tránsito de la Ciudad, quien sostuvo que Acuña Bilbao se había disparado luego de una discusión.

Sin embargo, a los investigadores les llamó la atención que el cuerpo de la víctima también presentara golpes.

Además, de acuerdo a lo que pudieron recolectar los investigadores en base al relato de testigos, Acuña Bilbao y su novio mantenían una relación conflictiva y era habitual escucharlos discutir.

Your browser does not support the video element.

Un testigo contó que cerca de las 3 de la madrugada comenzaron a escuchar gritos de una pelea que proveía del departamento de la policía y que en cierto momento se escucharon dos balazos.

Los peritos hallaron la pistola reglamentaria de Acuña Bilbao, marca Beretta calibre 9 milímetros, al lado de su cuerpo y dos vainas servidas.

Los forenses que revisaron el cuerpo establecieron que la víctima presentaba un único disparo en la cabeza, sin orificio de salida, dijeron las fuentes.

La sospecha de los investigadores es que todo ocurrió en el marco de una pelea y que la versión del supuesto suicidio no pudo ser corroborada, ya que en el lugar fueron encontrados elementos desparramados por el piso.

Ante esa situación, el Juzgado Criminal y Corrección 8, a cargo de la jueza Yamile Susana Bernan, Secretaría de Lucrecia Samaniego, dispuso la aprehensión del sospechoso y se lo imputó por el delito de “femicidio”.

Además, se secuestró el arma de Acuña Bilbao, como así también la del sospechoso detenido, y se solicitó que se investigue si existieron denuncias previas de parte de la víctima por violencia de género.

Al estar involucrado una oficial de la Policía de la Ciudad, el juzgado le sacó la investigación del caso a la fuerza de seguridad porteña y dispuso que todos los peritajes sean realizados por personal de la Policía Federal Argentina, añadieron las fuentes.

*Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463