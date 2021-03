Florencia Peña.

Hace años que Florencia Peña está involucrada con el movimiento feminista y se ha proclamado en contra de la violencia de género en reiteradas oportunidades. Por eso, al ser convocada por una revista para hacer una nota sobre esta problemática, no lo dudó y accedió inmediamente, con la idea de concientizar al público. Sin embargo, fue muy criticada por haber hecho las fotos caracterizada como una mujer golpeada.

"Yo la adoro a Florencia y me encanta que quiera visibilizar este tipo de temas pero me parece que no va. Es un tema demasiado profundo como para debatirlo en una revista tan superficial y ojo que a mi Gente me encanta, le debo gran parte de mi carrera pero como modelo", dijo con vehemencia Denise Dumas en "Hay que ver", sumándose a la polémica que desató la producción fotográfica.

Y al ser consultada por el notero del programa, Peña no se lo dejó pasar. "Denise sabe qué clase de persona soy y que no soy una paracaidista. No es la primera vez que hablo de este tema ni que le pongo el cuerpo. Podés no acordar con algo y decir lo que te parece con amor, con cariño. Te puede gustar o no como soy, pero jamás encaro un tema sin ir a fondo o de manera frívola", se defendió la conductora de "Flor de Equipo".

Noticias relacionadas

Además, se refirió a los comentarios negativos que recibió por parte de algunos colectivos feministas y sus referentes. "No entro en el prototipo de la (mujer) que debería levantar en la bandera. Creo que hay un prejuicio muy grande muchas feministas y yo vengo subsistiendo en un medio machista desde que tenía 7 años, estoy acá, llegué hacer quien soy, no le debo a nadie y yo nado en estas aguas e intento hacer lo que puedo", dijo notablemente angustiada.

Y agregó, con indignación: "Tengo este cuerpo, tengo estas tetas, tengo este culo, pero no llegué acá diciendole a las mujeres que para llegar lejos tienen que mostrar el cuerpo. Déjenme vivir tranquila".

Por último, rompió en llanto y aseguró que no soporta las críticas que está recibiendo. "Estoy cansada del maltrato en los medios, estoy cansada del odio. Estoy cansada. No soy una mujer que irradie odio o destrato con nadie. Me siento maltratada, no me creo nada más que una actriz que le puse el cuerpo con lo que sé hacer, que es observar la realidad. Si lo hubiera actuado sería lo mismo", concluyó emocionada y destacó que su objetivo siempre fue que las mujeres que son víctimas de violencia se vieran reflejadas en sus fotos para poder salvarse.