Netflix: Loco por Ella, cuando el amor traspasa todas las barreras.

"Lo único imposible es aquello que no intentas". ¿Puede el amor enloquecer a una persona al punto de hacer cualquier cosa por alguien? La respuesta es tan simple como compleja. Sí. Y todo es posible... siempre que ambas partes quieran asumir el compromiso de entenderse, comprenderse y saber que no todo es un cuento de rosas. Eso es lo que ocurre en esta historia de Netflix donde un periodista en busca de su nota más impactante conoce a una mujer que sufre trastornos y está internada en un centro psiquiátrico. Enredos y más. ¿Acaso el amor no tiene un poco de todos los condimentos?

Con esas palabras sobre enfrentar lo que parece imposible empieza el film español que es una sensación en Netflix desde su estreno: Loco por Ella (Call me crazy), ya se encuentra N°4 en la plataforma de Streaming famosa (ranking del 1 de marzo de 2021). Fue dirigido por el cineasta Dani de la Orden y tiene como protagonistas a Álvaro Cervantes y Susana Abaitua, quienes se convierten en una de las parejas más románticas por estos días.

Todo comienza en una noche cuando Adri (Álvaro Cervantes) está disfrutando una velada divertida en un bar. El periodista es cuestionado por dos amigos por sus trabajos en Internet, donde habla de historias comunes que le suceden a la gente... para ellos, no atractivas. En medio de una apuesta por "conquistar" a una mujer que está en la barra, el joven galán es sorprendido por Carla (Susana Abaitua). Ella es una bella morocha que lo golpea casi ¿sin intención?, y que de inmediato inicia una conversación que dará el punta pie inicial a una noche loca, impensada, metidos en una boda a la que no fueron invitados, con condimento sexual y el infaltable romance.

Se trata de una improvisada velada de Carla que los involucrará en una real historia que podría ser portada de cualquier revista del corazón. Justamente, la historia que marcará un antes y un después en la vida de ambos.

Loco por encontrarla a ella, Adri inicia su "investigación periodística" por dar con el paradero de esta chica que lo movilizó, y que desapareció de su vida de la misma manera que apareció: cuando el celular marca que es la hora de irse.

Las pistas encontradas lo llevarán hasta un centro psiquiátrico. Y ahí, un increíble escenario que cuenta con diversas historias de aquellos que "perdieron la cabeza" por propias vivencias personales. Historias fuertes, que con sólo prestar un poquito de atención pueden cambiarle la cara y darle una esperanza a aquellos que están dentro de esas paredes.

"Nunca un 'voy a seguir luchando por lo que verdad quiero'", se pregunta Adri al principio de la película. Y justamente, será él quien viva diferentes aprendizajes cotidianos dentro del centro asistencial, donde decide ingresar de incógnito para estar cerca de la mujer de la que se enamoró... sin tener conocimiento sobre todo lo que viene padeciendo en su vida.

"Loco es una término que aquí no nos gusta utilizar", le aclaran los médicos del centro asistencial. Perdido entre irse o quedarse -las historias de amor verdadero e intenso tienen ese condimento especial que las hace diferentes- Adri vive sus días entre locuras divertidas, el trastorno bipolar de Carla, sus ideas para ayudar a sus compañeros internos a reír y ser felices a cada momento y así ver cómo el mejor medicamento para sanar es dar un poco de su atención para brindarle una sonrisa a los demás.

La historia de Dani de la Orden es un gran mensaje de ayuda y autoayuda. Lleva a reflexionar sobre uno mismo, conocer lo que sentimos y encarar hasta aquello impensado con valor y fortaleza. Porque el amor es para los valientes.

En medio de todas esas vivencias, el vínculo de Adri con Carla crece entre miedos, dudas y mucha incertidumbre. Salir corriendo, pensar que algo va a fracasar y pensar mucho en el 'qué pasará después'. Pero, ¿qué importa el mañana, si el hoy es el que nos roba todas las emociones y nos hace sentir vivos? Los dos tendrán un desafío que encarar.

Así, esta comedia romántica enamora desde el primer momento, toca en lo más profundo de los corazones y roba lágrimas de emoción. Sencilla, pero intensa y con un mensaje más que positivo de parte de su director y de la gran actuación de los protagonistas principales y secundarios.

"Loco por Ella" nos lleva a respondernos el interrogante inicial con esa emoción a flor de piel. ¿Puede el amor llevarnos a cometer la mayor locura de nuestras vidas? Claro que sí. Sólo hay que jugarse... superar cada obstáculo y dejar que todo fluya, aunque no haya viento a favor ni todo salga perfecto o como esperamos. Es que a pesar de todo, las locuras de Cupido son las que nos hacen sentir vivos.

*LO QUE TENÉS QUE SABER:

Título del film: Loco por ella (Call me crazy).

Película origen: española, cómica, original de Netflix.

Dirección: Dani de la Orden.

Protagonistas principales: Álvaro Cervantes y Susana Abaitua.

Fecha de estreno: 26 de febrero de 2021.

Reparto

Álvaro Cervantes como Adri

Susana Abaitua como Carla

Luis Zahera como Saúl

Aixa Villagrán como Marta

Txell Aixendri como Tina

Nil Cardoner como Víctor

Eduardo Antuña como Sergio

Paula Malia como Laura

Clara Segura como Directora Psiquiátrico

y Alberto San Juan como Andrés

Recordá que podés ver "Loco por Ella" por Netflix, a través de Telecentro.