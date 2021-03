"Panazo" en señal de protesta. Fotos: Twitter.

Centenares de habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano se trasladaron esta mañana a Plaza Once para recibir de manera gratuita una tonelada de pan a razón de un kilo por persona, en el marco de una protesta de dueños de panaderías por el aumento de los precios de la harina y otros insumos necesarios para la actividad.

El "Panazo" comenzó minutos después de la 11 en el sector de la plaza lindante con la avenida Pueyrredón y contó con una nutrida participación de interesados que aseguraron que se enteraron de la medida de protesta por redes sociales y medios de comunicación.

"El pan está muy caro, sube todos los días", sostuvo uno de los concurrentes para explicar la razón por la que se hizo presente, luego de aclarar que se desempeñó como cocinero de un restaurante durante cinco años, pero "por la pandemia cerró, perdí el trabajo y no lo pude recuperar". Los panaderos se encargaron en puestos instalados en la plaza de armar mil envases de un kilo de pan para distribuir entre los interesados, entre los que se contaba con jubilados, desocupados, estudiantes y trabajadores de diferentes puntos de la ciudad e incluso de partidos del conurbano.

El presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, sostuvo que la medida de protesta fue en reclamo por "el incremento desmedido de los precios de las materias primas, harinas, margarinas y grasas, todos los derivados del aceite".

Los panaderos piden la intervención del Estado porque entre enero y febrero pasaron de $1.100 y $2.000 la bolsa de harina tipo "tres cero". Mientras que la caja por 20 kilos de margarina subió de $1.250 a $ 2.500.

La protesta de los panaderos por costos elevados y crisis del sector. Video: Twitter.

"Se disparó todo y si se baja el consumo vamos a generar una crisis laboral", expresó el dirigente a Noticias Argentinas. Asimismo, destacó que en la pandemia, las panaderías ayudaron a "comedores y centros de atención de gente con necesidades" y que de la misma manera pueden "hacer una protesta solidaria repartiendo una tonelada de pan con mate cocido y chocolatada". Agregó que "no se trata de una protesta contra el Gobierno, sino de hacer público un legítimo reclamo de los trabajadores de nuestra industria, que ven peligrar cada vez más sus fuentes de trabajo".