Sky Rojo.

“Este es mi club. Aquí pasamos las noches en un sofá de escay rojo intentando parecer lo suficientemente maravillosas para que unos tipos despreciables nos hagan el amor”. Así describe Coral (Verónica Sánchez) el Club Las Novias, el prostíbulo del que se escapa junto a Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yany Prado).

El trío emprenderán una huida en busca de su libertad mientras son perseguidas por Moisés (Miguel Ángel Silvestre) y Christian (Enric Auquer), los secuaces de Romeo (Asier Etxeandia), el proxeneta y dueño del club.

Las tres chicas iniciarán una carrera desesperada en la que se enfrentarán a todo tipo de peligros y cuyo único objetivo será seguir vivas y conseguir su libertad. Todo es posible cuando el futuro son sólo los 5 minutos siguientes en los que intentan seguir vivas. Y solo hay una forma de que esa realidad no las aplaste: con determinación, clarividencia y con sentido del humor.

Humor negro, grandes dosis de acción y pura adrenalina. Esta es la promesa de Sky Rojo, la nueva serie que Netflix estrenará en todo el mundo el próximo 19 de marzo y cuyo tráiler se ha revelado hoy.

Sky Rojo tiene dos temporadas confirmadas, la primera entrega cuenta con 8 episodios de 25 minutos, un formato absolutamente innovador para una serie dramática en la que confluyen varios géneros y que sus creadores, Álex Pina y Esther Martínez Lobato (La casa de papel), han bautizado como ‘pulp latino’.