Fernando Gray. Foto: NA.

El vicepresidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, aseguró hoy que presentó una denuncia judicial contra el adelanto de las elecciones partidarias para "frenar los atropellos" del sector que impulsa la candidatura de Máximo Kirchner.

"Se han comunicado conmigo los dirigentes más importantes. Yo encabezo esto para frenar los atropellos. Sé, y lo digo con humildad, qué piensan los afiliados y militantes. Me preocupa que se produzca un desfasaje con la realidad", resaltó el jefe comunal. Tras presentar este lunes una denuncia ante el Juzgado Federal 1 de La Plata, Gray sostuvo que no está "de acuerdo con las formas" y que "no hay ninguna necesidad de adelantar las elecciones".

"No es el momento ni la oportunidad", subrayó el intendente en declaraciones radiales.

Al ser consultado sobre Máximo Kirchner, señaló: "Nunca hablé mal de ningún dirigente de mi partido, pero no estoy de acuerdo con las formas".

"Si no respetamos las instituciones de nuestro partido, ¿cómo vamos a gobernar y a respetar las instituciones de nuestro país? No puede venir cualquiera a hacer cualquier cosa", se preguntó. Gray también consideró que "romper con la institucionalidad de un partido es una cuestión novedosa".

"Por eso hicimos la impugnación judicial. Yo no discuto un cargo. No voy a permitir una elección exprés", enfatizó el actual vicepresidente del espacio, que tiene mandato hasta diciembre próximo. Y expresó: "Yo entro y salgo de un lugar por la puerta, no por la ventana".

El mandatario comunal presentó una impugnación en la Justicia Federal con competencia electoral en La Plata a la reunión por Zoom del Consejo del Partido Justicialista del sábado pasado. Ese día, los dirigentes que impulsan la postulación de Máximo Kirchner como presidente decidieron convocar a elecciones para el 2 de mayo próximo.

"Un sector del partido pidió adelantar las elecciones, algo que no tiene que ver con la carta orgánica ni con la problemática que vivimos los argentinos", agregó Gray.