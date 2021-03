Axel Kicillof, gobernador de Provincia, captura YouTube.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lanzó hoy el programa Comprá Más Cerca, con precios de referencia para 23 productos considerados esenciales y que se aplicará en comercios de proximidad.



El programa busca garantizar precios de referencia en bienes básicos de marcas genéricas en establecimientos minoristas que deberán comercializar el 80% de los productos de la lista oficial, compuesta por alimentos, bebidas y artículos de higiene personal y limpieza.

Los precios se actualizarán trimestralmente según el cronograma de Precios Cuidados de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM).



El gobernador, Axel Kicillof, presidió el acto de lanzamiento realizado en el municipio de Malvinas Argentinas, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y el intendente local, Leonardo Nardini.



Kicillof dijo que el programa complementa "las políticas nacionales, como la de "Precios Cuidados" y llega a los almacenes y comercios de proximidad en los que se realizan el 70% de las compras.

"El Gobierno Nacional recuperó el espíritu del programa Precios Cuidados, que volvió a servir como una referencia de precios luego de que lo desvirtuaran en beneficio de las grandes cadenas", sostuvo Kicillof.



El mandatario provincial explicó que "en acuerdo con los distintos actores, la iniciativa nacional alcanza al 30% de las ventas minoristas, por eso era necesario complementarlo y establecer referencias de precios en cada rincón de la Provincia".



"Buscamos brindar tranquilidad y certidumbre a los y las bonaerenses, para que cuando vean un cartel de Comprá Más Cerca sepan que van a encontrar los precios que se acordaron", agregó.



La iniciativa busca dinamizar la actividad comercial, optimizar el abastecimiento y crear mecanismos de comercialización para productos elaborados o fabricados por PyMEs y cooperativas locales.}



"Al tratarse de productos genéricos, vamos a promover también el trabajo de pequeños productores y cooperativas que, por problema de escala, no pueden dotar a sus productos de alcance nacional", explicó Kicillof.



Costa advirtió que "cuando hay abusos, se perjudican el consumidor, el pequeño comercio y la pequeña empresa y con este programa, lo que paga el consumidor permite que quien comercializa y quien provee tengan una ganancia razonable".



Español expresó que el programa muestra "la sintonía que tenemos Nación, provincia y municipios, y cómo trabajamos coordinadamente con un objetivo muy claro que es el cuidado del bolsillo de las argentinas y los argentinos".