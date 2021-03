Donald Trump y su esposa Melania, Reuters

El ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump y su esposa Melania se vacunaron en secreto contra el coronavirus antes de que él dejara el cargo en enero pasado.

Así lo publicó el diario The New York Times, que citó como fuente a un asesor del ex mandatario, quien confirmó que el republicano y su esposa recibieron la dosis.

Trump se había contagiado de coronavirus a finales de septiembre, al igual que Melania, y tuvo que ser hospitalizado durante tres días en un centro asistencial militar de Washington, del que salió después de que se le administrara el cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron y el antiviral remdesivir.

Durante su gestión llegó a minimizar los efectos del Covid- 19, pero el pasado domingo, aseguró en un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés) que "todo el mundo debería ir a recibir su inyección", en su primera intervención pública desde el fin de su mandato, el pasado 20 de enero.

La información de The New York Times no establece qué vacuna le fue administrada a Donald y Melania Trump, si la de Moderna o la de Pfizer, al tiempo que tampoco se detalló si ambos recibieron la primera o las dos dosis.