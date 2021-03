Gabriel Corrado.

A los 60 años, Gabriel Corrado cuenta con una extensa trayectoria como actor y conductor. Y más allá de su talento, su especto físico hizo que se convirtiera en uno de los grandes galanes de las telenovelas argentinas. Sin embargo, la belleza no siempre le jugó a favor. "Me han discriminado por ser lindo", confesó en diálogo con Jey Mammon en "Los Mammones".

"De chico jodía cuando llegabas a un lugar donde había otros chicos, tenía que estar muy preparado. Me peleaba mucho, defendía mucho a mi grupo y me he peleado mucho porque me comía algún gaste y también defendía a otros chicos", agregó. Además aseguró que actualmente parece más joven de su edad simplemente por su genética. “A mi viejo le dijeron ‘pero vos estás siempre igual’”, acotó con simpatía.

Por último, el actor sorprendió al revelar que durante su juventud cumplió el Servicio Militar Obligatorio y que allí vio por primera vez a Diego Maradona personalmente. “Él fue un solo día. Hicimos la colimba en el mismo regimiento. Él fue un solo día porque estaba haciendo el mundial juvenil de fútbol”, relató y aclaró que en ese entonces el "Diez" ya era famoso y que años más tardes volvieron a cruzarse gracias al inicio de su trabajo en los medios.