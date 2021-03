Armani y Fillol.

El ex arquero Ubaldo Fillol se mostró molesto con el guardavallas Franco Armani, al señalar que el año pasado el había enviado un mensajes y el jugador de River "los leyó", pero no se los "contestó nunca", a la vez le recomendó que "disfrute su momento".



"De Armani prefiero no hablar. A mediados del año pasado le mande mensajes, los leyó y no me los contestó nunca. Me sorprendió y me molestó porque yo no tengo nada contra él", expresó Fillol, tras lo cual dijo: "A los diez días le puse: Franco, leíste el mensaje? , lo leyó y no me contestó. Me dolió".



En tanto, Fillol añadió en declaraciones radiales: "Honestamente no quiero hablar de él. Que disfrute del momento que tiene en River, que disfrute que va a ser papá, que leí la noticia de que va a ser papá, pero no hablo de Armani, como no hablé con lo que le pasó ante el Palmeiras y no hablé con lo que le pasó frente a Independiente".



Al ser consultado acerca de por qué había intentado hablar con el arquero, contó: "Yo acá en San Miguel del Monte ayudo mucho al hospital y, en lo que puedo, a mucha gente. Como él es un ídolo y la gente lo quiere mucho, dije ´lo voy a llamar a Franco para ver si me puede dar una camiseta, que me la firme y hacemos una rifa´".



"En ese momento era para la filial de River. Estábamos acá con la filial de River acá en Monte. Era para eso nomás, porque lo quiere mucho la gente, pero no pudo ser", aseveró el ex arquero.



Además recordó una situación que vivió con Armani en 2019: "Me lo encontré en una cena que hace la Fundación River, después de haber ganado todo. Estaba el Beto Alonso, Amadeo (Carrizo), yo y a 20 metros estaba todo el plantel de River".



Noticias relacionadas

"En un momento viene el fotógrafo y me dice, ´Pato te quiero hacer una foto con Armani´. Le dije ´si no tengo problema, que venga, que venga´. Y me dice, ´no digas nada, pero no quiere venir él´. ´Vamos, no hay ningún problema´, le dije, me levanté y fui yo. Cuando me vio, todo bien. Y bueno, ahora todo esto", aseveró.