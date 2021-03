Dolly Parton recibió la vacuna contra el coronavirus que financió ella misma.

Dolly Parton recibió la vacuna de Moderna contra el coronavirus después de haber financiado con un millón de dólares los ensayos a principios de este año en la lucha contra el Covid-19.

Este martes 3 de marzo, la rubia que es una leyenda viviente de la música country, fue vacuna a los 75 años de edad. Luego, publicó una foto de sí misma recibiendo la inyección con un mensaje: "Dolly recibe una dosis de su propia medicina".

Divertida y simpática como siempre, aclaró en un video publicado en su Twitter: "Soy yo. Por fin voy a vacunarme, estoy muy emocionada. He estado esperando un tiempo y soy lo suficientemente mayor para conseguirlo. Así que estoy muy contenta de decir que voy a vacunarme con el Moderna".

Noticias relacionadas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dolly Parton (@dollyparton)

Sin dudas en torno a la vacuna, Parton pidió a la gente que "no sean gallinas".

Incluso, hasta cambió la letra de su hit Jolene de 1973 (que fue reversionado por Milley Cyrus) al titularlo "Vaccine".

En diálogo con CNN, Dolly dijo: "No quería saltarme mi turno. No doné el dinero para protegerme, sino para que todos estemos protegidos".

A la agencia AP le había dicho que no quería que pareciera que estaba recibiendo una preferencia especial por su generosa donación. "No. No voy a recibir la mía hasta que otras personas reciban la suya. No quiero que parezca que me estoy saltando la fila sólo porque he donado dinero. Me hace mucha gracia eso. Pero voy a recibir el mío, pero voy a esperar", decía el mes pasado.

Financiar su propia vacuna: Dolly y su relación con Moderna



Dolly Parton, que vive en Tennessee, formó parte de los principales inversores de la investigación científica, junto al National Institute of Allergy and Infectious Diseases y la Universidad de Emory.

El dinero llegó a los laboratorios de Moderna después de que la cantante, compositora, actriz, productora, escritora, filántropa y empresaria estadounidense donó el millón de dólares a la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tenneesee, bajo la etiqueta "Dolly Parton COVID-19 Research Fund".

Por entonces, dijo: "Mi viejo amigo, el doctor Naji Abumrad, que ha estado involucrado en investigaciones en Vanderbilt durante muchos años, me informó de que estaban haciendo algunos avances emocionantes en la investigación de curas contra el coronavirus. Donaré un millón de dólares a Vanderbilt para esa investigación y para alentar a las personas que pueden pagarlo a hacer donaciones".