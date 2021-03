Nati Jota, influencer.

Nati Jota fue una de tantas famosas contagiadas de coronavirus en el país y si bien su cuadró no empeoró en el transcurso de la enfermedad, en las últimas horas reveló una extraña secuela.

La influencer publicó en redes sociales una pregunta que hacía referencia a una secuela que le quedó tras recuperarse del virus y tiene que ver con el gusto.

A alguien más le pasa q post covid sienten un sabor/olor extraño en algunas cosas? No es falta de, es algo que sí se siente pero que no puedo describir con nada.

“Sí, me pasa igual. Fantosmia se llama. Es una secuela del covid”, “Gusto/olor a metal”, “Después del covid dicen que uno vuelve a sentir olor o gustos que antes nunca sintió. Como olor a podrido o cosas así”, le respondieron en redes.

Ok es olor medio a podrido, a metal? Se lo siento al huevo, a las carnes, principalmente. A otras cosas tb. Bueno en esas. Espero q se vaya xq paja. Traté de explicarselo a mi familia y no pude pero ahora q somos muchos me siento mejor