Gustavo Menéndez, intendente de Merlo.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez dio apertura del año legislativo para el Honorable Concejo Deliberante en el Parque de la Unidad Nacional. El jefe comunal destacó los logros de la gestión municipal y anunció nuevas obras para el distrito, como el Hospital Mariano Acosta.

“Estará acompañado de una puesta en valor de la Estación, un Jardín de Infantes, y un parque con similares características a las del Parque de la Unidad Nacional de Libertad”, aseguró.

El mandatario también adelantó que “se comenzará a trabajar en el paso bajo nivel del límite entre la localidad de San Antonio de Padua e Ituzaingó y se realizarán Pasarelas peatonales en las calles Sullivan y Córdoba”.

Además, “en la ex Ruta 200, actual 40, se construirá un cantero central con dos manos de ida, dos de vuelta y vías colectoras para que se amplíen las posibilidades de los vecinos”, manifestó Menéndez, quien también sostuvo que “se prevé un mejoramiento de las Rutas 1001 y 1003”.

En el mismo orden, el Intendente comunicó que “en la Ruta 21, a la altura de la curva de La Teja, se realizará una obra que va a transformar la calle que hoy es de tierra en una importante autovía que llegue hasta la autopista” y “la continuación la pavimentación de Avenida Argentina hasta la calle Echeverry, en Parque San Martín”.

La apertura de las Sesiones Ordinarias 2021 contó con la asistencia y presencia virtual de los concejales de cada uno de los bloques políticos que lo integran, en un acto que se realizó al aire libre bajo todos los protocolos en el marco de la pandemia.

En su balance sobre el años 2020, el Mandatario manifestó que "Hemos recorrido un camino increíble en un marco muy difícil”. Y agregó “pero cuando miramos atrás vemos todo lo que se hizo, hemos invertido en salud pública, ha trabajado mucho la Secretaría de Desarrollo Social, los sectores esenciales, las distintas Secretarías de Cultura, Deporte, Desarrollo Económico Sustentable.

“El Gobierno Nacional y Provincial nos han apoyado muchísimo, han hecho una diferencia sustancial: hay una cantidad de obras proyectadas para este año que representan miles de millones de pesos de inversión, en obras muy esperadas para los merlenses”, afirmó el Intendente.