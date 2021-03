Alberto Lugones, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, NA.

El camarista y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, indicó hoy que no entiende "el sentido" de la idea de crear una comisión bicameral del Congreso para investigar a la Justicia porque "el Poder Legislativo no se puede meter ni en las sentencias ni en las sanciones".



"Hay que ver el proyecto de la bicameral de monitoreo del Poder Judicial. No termino de entender el sentido", indicó Lugones, al tiempo que recordó que "el órgano creado por la Constitución" para esos fines "es el Consejo de la Magistratura".



En este sentido, el vicepresidente del órgano encargado de seleccionar y disciplinar a los jueces remarcó en declaraciones radiales que "el Poder Legislativo no se puede meter ni en las sentencias ni en las sanciones, para las sanciones está el Consejo de la Magistratura".



Por ese motivo, el magistrado de la Cámara Federal de San Martín agregó: "Eso está clarito y supongo que no es la intención del Poder Ejecutivo. Yo tengo claro que el Poder Judicial no está funcionando como debe en muchos aspectos, pero no puedo entender esta comisión".



El camarista subrayó que le "preocupan mucho las causas que tardan 20 años en terminar" y, a modo de ejemplo, señaló que "un caso como el de Correo que dura 20 años es inadmisible", en referencia a la causa que involucra a la familia del ex presidente Mauricio Macri.



Por otra parte, consultado sobre los cambios anunciados por el presidente Alberto Fernández en relación a la Corte Suprema de Justicia, Lugones consideró que "el objetivo es que a la Corte no le lleguen tantas causas".



Noticias relacionadas

Al respecto, remarcó que al máximo tribunal "le llegan 20 mil causas por año y no tiene capacidad de resolverlas", por lo que "termina siendo un cuello de botella", y señaló: "Puede que un tribunal intermedio libere de trabajo a la Corte. Quiero ver el proyecto. No digo que no, no lo tengo claro todavía".



No obstante, el camarista subrayó que "este tipo de decisiones no pueden menguar las decisiones que toman jueces y fiscales", al tiempo que apuntó contra la gestión anterior, al afirmar que "los últimos cuatro años fueron complejos para el Poder Judicial, había gente que presionaba a los jueces laborales, de Casación, a (Alejo) Ramos Padilla".



Sobre los cambios anunciados para el Consejo de la Magistratura, Lugones expresó: "Estoy de acuerdo en ampliar la cantidad de miembros. Podemos lograr un Consejo de la Magistratura mejor y más ágil".