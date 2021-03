Gomón se pinchó en el Río Bermejo

Un gomón que intentaba cruzar el límite internacional entre Bermejo y Aguas Blancas en la provincia de Salta se pinchó y hay dos personas muertas y diez desaparecidas.

En el bote iban unas 20 personas y de acuerdo a las primeras informaciones, fueron arrastradas por la corriente luego de que el gomón sufriera una pinchadura.

El cauce del río Bermejo se encuentra particularmente crecido por las intensas lluvias registradas en la zona, lo que provocó que la fuerte correntada dificultara el trabajo de quienes estaban a cargo de la precaria embarcación.

Los voceros explicaron que esto motivó una intensa búsqueda, de la que participa personal policial y de Gendarmería Nacional, incluso de manera aérea, pero la falta de señal de teléfonos móviles en la zona hace prácticamente imposible saber los últimos avances.

Además, revelaron que, según el relato de algunas de las personas que lograron ponerse a salvo de esa situación luego de tirarse de la embarcación y llegar a la orilla, en el gomón quedaron mujeres y niños que aún no fueron encontrados.

Una mujer que logró salir de las aguas del río habló con medios en la zona y aseguró que “hay dos bebés” desaparecidos, y que por lo menos son tres las personas mayores que son intensamente buscadas.

“No sé cuantos salieron ni cuántos viajábamos, dicen 17 o 18. El gomón era de seis gomas, éramos muchos. La gente comenzó a ponerse nerviosa, a llorar y gritar” por el efecto de la corriente y el oleaje, hasta que “empezaron a saltar”, aseguró.