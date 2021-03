Piyo, trapero uruguayo.

El artista de trap uruguayo, "Piyo", viene creciendo a pasos agigantados en su carrera musical. Tras el éxito de su tema "Wekeends", el trapero lanzó su primer EP titulado "Primer Hokage". El material discográfico incluye cuatro temas que muestran la evolución artística y la importancia de los mensajes positivos y buenas vibras en cada una de sus letras.

Las canciones se lanzaron durante el mes de febrero; la presentación se dio con: "Flow Naruto”, un track que incluyó un videoclip filmado con la cámara de un celular. Lo que Piyo quiso mostrar es que se puede lograr lo que uno desea con los recursos que uno posee, transmitir una energía humilde.

Luego presentó: “Aunque no quieran”, un Ft con el trapero chileno "Bouns", el videoclip se filmó en las mejores locaciones de Nueva Zelanda, “Cuantos hay”,un track dedicado para la gente que tira “mala vibra”, y para finalizar este viaje musical, “Capsuleado”un tema para “ellas".

El nombre de su Ep es en honor a la serie japonesa “Naruto”. Piyo creció con este programa y la historia del dibujo animado tiene que ver con los valores de la vida que él apoya. “El primer Hokage”, fue el primer ninja que no quiso pelear más con sus enemigos y decidió crear una aldea más grande para que todos compartieran sus valores y pensamientos. Y esto mismo es lo que Piyo quiere transmitir con su temas: unión, códigos, valores y respeto.

Flow Naruto - PIYO

En el mes de marzo se vienen nuevos temas que está grabando el trapero.

Piyo lanzó su primer tema “Uruguay West” el año pasado, dando honor a su país de origen. Luego vino el single y primer video: “Weekends”, donde hizo un Ft con: “Mati”; allí el artista deja en claro su estilo musical y su look característico.

Piyo es uruguayo y vive hace 6 años en Nueva Zelanda. Su nombre original es Franco, quien está armando poco a poco el camino hacia sus sueños.

Piyo tiene 24 años y desde chico quiso dedicarse a la música. Él quiere destacar su mensaje de energía y de buena vibra hacia las personas. Piyo busca “diferenciarse del resto de los traperos”, quiere dar “un mensaje positivo” más allá de las letras, el busca poder conectar con las personas desde su interior. Para él , es muy importante respetar los códigos de barrio y de la amistad. Piyo viene a darte un mensaje más allá de sus canciones por qué para él su “oro es la energía”.