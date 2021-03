Declaración de Axel Kicillof. Foto: transmisión de Youtube.

Durante la mañana de este jueves, se llevó a cabo la serie de declaraciones de los acusados por la Justicia por la llamada causa del Dólar Futuro.

Se trata de en una causa cuya solidez jurídica despertó cuestionamientos desde el primer momento y que en agosto último, al presentarse la pericia contable del cuerpo de peritos de la Corte, sumó una prueba contundente sobre la inexistencia de delito: el informe pericial estableció que en la operatoria en el mercado de futuros del año 2015 por parte del BCRA nunca hubo perjuicio para el Estado.

La primera oradora fue Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación (y presidenta en los tiempos en que se inció la causa investigada); y luego llegó el turno de Axel Kicillof, el gobernado de la provincia de Buenos Aires que, anteriormente ha sido el ministro de Economía.

Mientras Cristina Kirchner hizo clara mención al Lawfare en contra de ella y de su Gobierno de entonces; Kicillof avanzó en el mismo sentido.

"Les pido que usen el sentido común", comenzó diciendo Kicillof a los integrantes del Tribunal de Justicia.

Y también dijo: "Esta causa se usó, primero, para ganar una elección, para beneficiar a Mauricio Macri y para acusar al Gobierno de entonces; a Cristina que era la presidenta y a mí que era su ministro de Economía".

Así, también sostuvo: "Esta causa nunca debió haber existido. Es una vergüenza de punta a punta".

Kicillof declaró en la causa de Dólar Futuro. Canal 26.