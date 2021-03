Cristina Kirchner, captura.

La vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró esta mañana que las causas en su contra "no solamente es lawfare, sino también introducción y manipulación de procesos electorales por parte del Poder Judicial".



"Por una cosa rara, todas las causas caían en (el Juzgado del fallecido magistrado Claudio) Bonadio. Siempre, todas las causas caían en Bonadio", sostuvo la titular del Senado.

En su declaración en la causa dólar futuro, la ex jefa de Estado afirmó cuestionó que Bonadio dispuso medidas fechas importantes de su vida: en ese sentido, recordó que hubo allanamientos el mismo día de los cumpleaños de sus nietos Néstor Iván y Helena y en la fecha del natalicio de Néstor Kirchner la citó a ocho indagatorias.



"No solamente es lawfare, sino también introducción y manipulación de procesos electorales por parte del Poder Judicial. Los hechos me eximen de mayores explicaciones", subrayó.

“Ustedes, el poder judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones, son responsables de lo que pasó y lo que está pasando”, aseguró.



Respecto al expediente de la causa, Cristina Kirchner manifestó: "No había ningún amigo de mi Gobierno en los que habían contratado dólar futuro, sino que había amigos y funcionarios de Mauricio Macri. Cuando llegaron al Gobierno pactaron la tasa de interés que le iban a pagar a sus propios contratos, sabiendo que iban a devaluar. Información privilegiada, negociaciones incompatibles con la función pública... no sé cuántos tipos penales podrían caberle a Mario Quintana y a los funcionarios que intervinieron en esto".

"No les voy a pedir el sobreseimiento, hagan lo que tengan que hacer", dijo a los jueces al terminar su exposición de casi una hora ante la Cámara Federal en la causa "dólar futuro".