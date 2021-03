Declaraciones de Diputados. Fotos: DTV.

Luego de la apertura de Sesiones Ordinarias en la que el presidente de la Nación anunció los próximos proyectos que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, la diputada Alcira Figueroa, del Frente de Todos, destacó que el presidente haya tenido en cuenta la “reparación histórica” a los pueblos originarios.

Noticias relacionadas

En esta línea, la legisladora de Salta anunció que acaba de presentar un proyecto para habilitar dentro de la Cámara de Diputados una comisión especial de pueblos originarios y una iniciativa de renovación del relevamiento territorial de las comunidades originarias.

Your browser does not support the video element.

Diputada Alcira Figueroa.

También el presidente de la Nación anunció los próximos proyectos que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso sobre cuestiones educativas y al respecto, habló la diputada del Frente de Todos Patricia Mounier.

La legisladora expresó que son necesarias más políticas públicas para el acceso a la educación en todos sus niveles. Con respecto a la universidad, consideró: “Nosotros siempre esperamos debatir el modelo de universidad que queremos. Queremos una universidad más popular, cercana y democrática”.

Your browser does not support the video element.

Diputada Patricia Mounier.

Del mismo modo, el presidente de la Nación anunció una serie de proyectos para reformar la Justicia, y sobre esto se manifestó el diputado Martín Berhongaray, de la UCR.

En el marco de una entrevista con DTV, el legislador sostuvo que es necesario un cambio en la Justicia. “La Corte no puede seguir entendiendo en el conjunto de causas que entiende. Está hecha para resolver 200 causas al año y tiene miles de expedientes. Hay que resolverlo”, expresó. Respecto a la creación de un Tribunal de Garantías, Berhongaray consideró: "Hay que evaluar si es o no constitucional y eso lo tendremos que hacer en el Congreso".

Your browser does not support the video element.

Diputado Martín Berhongaray.