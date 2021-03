Alberto Fernández, AGENCIA NA

Las principales entidades empresariales y profesionales del país, nucleadas en el Foro de Convergencia Empresarial, enviaron a la dirigencia política una carta en la que pidieron adoptar políticas económicas similares a la de los países vecinos.

La misiva -que fue aprobada por unanimidad en una reunión plenaria el último miércoles- está dirigida a miembros clave del Poder Ejecutivo, a todo el Poder Legislativo, a gobernadores e intendentes; y también a la oposición.

Miguel Blanco, coordinador del Foro de Convergencia Empresarial, señaló que se trata de una carta breve en la que se destacan hechos relevantes y se comparan con sus competidores.

Noticias relacionadas

"No nos comparamos con países desarrollados, sino con los vecinos básicamente en tres puntos claves: la inflación -que estamos muy por encima del promedio de Latinoamérica, excepto Venezuela-, la tasa impositiva -que estamos en el doble que el resto de la región-; y la tasa de endeudamiento que se necesita para poder invertir", puntualizó el también director general de Swiss Medical en diálogo con El Cronista.

Con esos números "se ve claramente que es muy difícil invertir en la Argentina", aseguró el empresario, quien a su vez subrayó: "Venimos desde hace 70 años con déficit fiscales, endeudamiento, emisión monetaria, impuestos, y todo eso confirma la situación actual".

Consideró que "en este momento se privilegian las próximas elecciones en lugar de solucionar los problemas; y hay un divorcio entre lo que es la preocupación de la clase política y la preocupación de la gente, las empresas y el país".

Consultado acerca de lo que esperan que suceda una vez que todos reciban el documento, Blanco sentenció: "Vamos a plantear esto en cada uno de los lugares que nos convoquen".

"Se han abierto algunas mesas de diálogo. Nosotros concurrimos siempre que nos llaman", ratificó. Y luego sintetizó: "El acuerdo tiene que ser amplio, acá es un tema de política de Estado. No puede ser que cambiemos la orientación cada vez que hay un cambio de gobierno".

"Tiene que haber un acuerdo sobre temas básicos que no se modifiquen para darle previsibilidad al sector privado para que pueda invertir", apuntó. Y de forma contundente cerró: "Esto no puede seguir así, no resiste una familia, no resiste una empresa; y un país dura más... pero llega un momento en que se termina".

A continuación, el texto completo:

Ante décadas sin políticas públicas sustentables, que se traducen en una profunda crisis económica y social, empresarios de Argentina le decimos a todos los dirigentes políticos que: la pobreza en Argentina se puede erradicar.

Lo demuestran innumerables ejemplos en el mundo: empresas dinámicas, que invierten, crean valor y generan trabajo, son el motor para erradicar la pobreza y generar desarrollo y movilidad social.

Los empresarios de Argentina queremos seguir invirtiendo, crear empleo, generar riqueza... Es nuestra vocación y voluntad, y estamos convencidos de que de ese modo haremos una gran contribución para eliminar la pobreza... pero precisamos condiciones al menos similares a las de nuestros competidores en América Latina.

No nos asusta competir, pero con inflación nueve veces más alta...

... presión impositiva dos veces más elevada...

... y costo de capital cuatro veces más caro...

... no es posible.

La solución está en manos de los gobernantes.

Los empresarios queremos hacer nuestra parte pero solos no podemos. Quienes gobiernan tienen las facultades, el poder y la responsabilidad de crear las condiciones para que las empresas operen. Demandamos a los dirigentes políticos a que trabajen hasta consensuar las medidas que permitan a las empresas funcionar sin desventajas respecto a los competidores de la región.

El Foro de Convergencia Empresarial reúne a 66 cámaras empresarias y 25 organizaciones no gubernamentales (ONG). Entre ellas, se encuentran la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA); la Asociación Empresas Exportadoras de Servicios (Argencon), la Cámara de Comercio de los EE.UU. en Argentina (Amcham), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).