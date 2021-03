Independiente vs. Newells.

Independiente, que viene de dos victorias en fila, quiere aprovecharse hoy de Newell´s, que todavía no ganó en el campeonato, cuando lo visite en Rosario por la cuarta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional.

El encuentro será en el estadio "Coloso Marcelo Bielsa" de la ciudad santafesina, a partir de las 19:15 y con arbitraje de Pablo Echavarría, asistido en las bandas por Juan Pablo Belatti y José Castelli.

El "Rojo" de Julio César Falcioni logró algo de regularidad y aire con dos victorias consecutivas, ambas 1-0, ante Patronato de Paraná y Gimnasia y Esgrima La Plata.

En las últimas horas, recibió la confirmación del caso positivo en coronavirus de Alan "Joya" Velasco, que espera confirmación del estudio PCR, pero se perderá la visita a la "Lepra".

Así, la única variante en el equipo de Avellaneda sería entonces el ingreso de Lucas González en lugar de Pablo Hernández, quien el lunes sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo que seguiría fuera Lucas Romero, recuperado de un esguince en el tobillo derecho y quien aparecía como la primera alternativa para su reemplazo.

Además del duelo del viernes frente a la "Lepra", Independiente proyecta para el próximo miércoles 10 de marzo su debut en el cuadro final de la Copa Argentina, donde enfrentará por los 32avos de final a Villa Mitre de Bahía Blanca.

Del otro lado, Newell´s expuso una mejoría al empatar como visitante ante Talleres de Córdoba, pero fue un apósito a la dura crítica que recibió el entrenador Frank Darío Kudelka.

El experimentado mediocampista Pablo Pérez volvería a ser titular, en reemplazo del juvenil Juan Sforza, en el único cambio que tendría el once inicial.

"En lo personal no tuve semanas intranquilas, sino de búsqueda del equipo. De hecho no hemos logrado triunfar aún, verdaderamente nunca me sentí cómodo por cómo jugaba mi equipo y eso es responsabilidad mía. El otro día comenzamos con Talleres un camino como para encontrarnos con lo que pretendemos", explicó Kudelka.

Estas son las formaciones y otros detalles del encuentro:

Copa de la Liga Profesional.

Zona B - Fecha 4.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Hora: 19:15.

Newell´s: Alan Aguerre; Manuel Llano, Manuel Capasso, Cristian Lema, Matías Orihuela; Julián Fernández, Pablo Pérez, Julián Marcioni, Maximiliano Rodríguez, Alexis Rodríguez; y Ignacio Scocco. DT: Frank Kudelka.

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Alan Franco, Juan Manuel Insaurralde, Gastón Togni; Domingo Blanco, Lucas González; Jonathan Menéndez, Silvio Romero y Sebastián Palacios. DT: Julio César Falcioni.