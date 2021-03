Pampita mostró por primera vez una ecografía de su hija.

Luego de anunciar su embarazo, a mediados de enero durante sus vacaciones en México, Carolina "Pampita" Ardohain no volvió a dar muchos detalles de cómo lleva la gestación. Sobre todo, porque a los pocos días de regresar al país, ella y su marido, Roberto García Moritán, contrajeron coronavirus y fueron duramente criticado por no haber cumplido la cuarentena preventiva. Sin embargo, ahora que superaron la enfermedad y que ambos volvieron a sentirse bien, la modelo no dudó en compartir una imagen muy emotiva en sus redes sociales: la ecografía de su hija.

Y decidió acompañar la primera imagen de su beba junto a una frase de Vicent Van Gogh. “Es bueno amar tanto como se pueda, por que ahí radica la verdadera fuerza, y el que mucho ama realiza grandes cosas y se siente capaz, y lo que se hace por amor está bien hecho”, escribió. Y agregó: "¡¿Como se puede amar tanto a alguien tan chiquita?!".

Además, en diálogo con Ángel De Brito, Ardohain contó sus planes para organizarse entre la maternidad y su trabajo cuando nazca su hija, a mediados de año. "Solo me voy a tomar una semana. La semana del parto y después vuelvo al jurado y sigo trabajando", aseguró quien será parte del jurado de "ShowMatch: La academia" junto al conductor de "LAM", Jimena Barón y Hernán Piquín.

A diferencia de los cuatro embarazos que transitó en pareja con Benjamín Vicuña, esta vez la conductora de "Pampita Online" decidió vivir los momentos más íntimos de la llegada de la nueva integrante de la familia sin exponer todo en los medios y junto a su marido acordaron elegir el nombre de la nena de una manera muy original. "El último mes, puede que adelante algo. Pero decidimos que no vamos a hacer encuestas con familiares, hijos ni nada. Ni siquiera será algo que vamos a decidir nosotros. Queremos que ella sola se ponga un nombre. Va a aparecer, lo va a decidir de alguna manera, lo tenemos claro", explicó la modelo de 43 años.

Pampita y Roberto formaron una familia ensamblada junto a Delfina y Santino -los hijos que él tuvo con Milagros Brito- y Bautista, Beltrán y Benicio -los nenes que Carolina, fruto de su matrimonio con Vicuña-. Cabe recordar que Blanca, la primera hija de Ardohain y el actor chileno, murió el 8 de septiembre de 2012, a los seis años, como consecuencia de una infección bacteriana.