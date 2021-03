Venganza, nuevo tema de NTVG con Nicki Nicole

No Te Va Gustar, con la participación de Nicki Nicole, estrenaron Venganza, el segundo corte de su próximo disco, LUZ.

El nuevo tema tiene una letra directa y contundente en torno a la violencia de género. “Me hiciste creer que mi forma de vestir era una provocación, nunca me dejaste ser”, irrumpe la artista rosarina.

El videoclip estuvo a cargo del director uruguayo Israel Adrián Caetano, reconocido por sus trabajos en “El Marginal”, “Un oso Rojo” y “Apache” y protagonizado por Claudio Rissi, uno de los protagonistas de la serie argentina “El Marginal”. Además, participan los músicos de la banda y la mismísima Nicki Nicole.

LUZ ya tuvo su primer corte de lanzamiento en enero con No te imagines. Se trata del décimo trabajo de estudio del grupo rioplatense que lidera el argentino Emiliano Brancciari.

NTVG había planeado grabar un disco distinto, con registros en vivo realizados en diferentes tours alrededor del continente, pero la realidad de la pandemia lo modificó todo.