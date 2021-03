Incidentes en Formosa, protesta, Agencia NA.

Tras la decisión del Gobierno de Formosa de volver a la Fase 1 de la cuarentena en la capital provincial, cientos de vecinos salieron a las calles a rechazar la medida, lo que generó incidentes con la Policía local.



Las protestas comenzaron en la noche del pasado jueves y continuaron en la mañana de este viernes.

La Gobernación formoseña, a cargo de Gildo Insfrán, había establecido que la ciudad capital volvía a Fase 1 hasta el 18 de marzo tras un nuevo brote de contagios de coronavirus.



La medida no cayó bien en amplios sectores de la población, especialmente en los comerciantes, ya que la restricción afectará las economías de sus locales.



Luego de que los vecinos salieran a las calles, se produjeron algunos enfrentamientos con la Policía de Formosa, que reprimió a los manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos y dispuso vallados en inmediaciones de la Casa de Gobierno local. Varios manifestantes resultaron heridos por el accionar de los uniformados.





El regreso a la Fase 1 fue decidido por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, que estableció nuevamente el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) debido al rebrote que se dio en los últimos días: se detectaron 23 casos en toda la provincia, de los cuales 17 son de la ciudad capital.



Con la medida, quedaron suspendidas todas las actividades que se habían flexibilizado hasta el momento, es decir que sólo estarán abiertos los comercios esenciales, así como también el transporte interjurisdiccional quedó suspendido.



El organismo aclaró que se encuentran exceptuadas del aislamiento las actividades y servicios declarados como esenciales, entre ellos, personal de salud, personal docente, fuerzas de seguridad, autoridades superiores de los gobiernos nacional, provincial y municipal.



También los trabajadores estatales fueron convocados para garantizar servicios esenciales y quedaron exceptuados.



Respecto a los contagios detectados en la capital, de los 17 nuevos casos, siete corresponden a consultas por síntomas leves, tres por consultas para egreso de la provincia y seis contactos estrechos en domicilio, se había informado oficialmente.



"Estamos ante un rebrote de contagios en Formosa capital", había señalado el organismo provincial.



También se remarcó que los próximos días son los más importantes para poder evitar una escalada exponencial de los contagios, y para ello es fundamental el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas este jueves.