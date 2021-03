Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sesiones ordinarias 2021, NA.

El presidente Alberto Fernández respaldó hoy a su vicepresidenta Cristina Kirchner y afirmó que "todo lo que dijo" ante la Cámara Federal de Casación Penal "es verdad".



"No la pueden tratar de mentirosa porque todo lo que dijo es verdad", resaltó Fernández al término del acto en la localidad bonaerense de Ituzaingó.



En declaraciones al canal C5N, el Presidente subrayó: "Yo no estaba en buenos términos con Cristina cuando ya planteaba que lo que estaba pasando en la Justicia era escandaloso y lo sigo creyendo".



"Me parece que ha llegado el momento de revisar lo que sucede en la Justicia y hay dos casos paradigmáticos: dólar futuro y pacto con Irán. Es incomprensible que estén las causas abiertas, hace dos años están para ir a juicio oral, pero nunca empieza por la debilidad de la imputación", resaltó Fernández.



Y enfatizó: "Uno puede estar en desacuerdo con esa medida política, pero eso no es un delito, puede estar en desacuerdo con que en el ministerio de Salud se haya vacunado gente, pero no es un delito, el delito de adelantarse en la fila no existe, puede haber una crítica ética, moral y un cuestionamiento político, pero convertir cualquier acción en un delito hay que pararlo, la política debe dejar de judicializarse y la justicia debe dejar de politizarse". .



Alberto Fernández salió a respaldar a Cristina Kirchner luego de que este jueves la vicepresidenta hiciera un descargo con duras críticas a la Justicia ante la Cámara Federal de Casación Penal.



Fue en el marco de una audiencia clave por la causa que la tiene como imputada por la venta de dólar a futuro.