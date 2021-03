Gas lacrimógeno arrojado a manifestantes.

Tras la decisión del Gobierno de Formosa de volver a la Fase 1 de la cuarentena en la capital provincial, cientos de vecinos salieron a las calles a rechazar la medida, lo que generó incidentes con la Policía local.



Las protestas comenzaron en la noche del pasado jueves y continuaron en la mañana de este viernes.

Luego de que los vecinos salieran a las calles, se produjeron algunos enfrentamientos con la Policía de Formosa, que reprimió a los manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos y dispuso vallados en inmediaciones de la Casa de Gobierno local.



Varios manifestantes resultaron heridos por el accionar de los uniformados.

Luego en redes sociales circularon imágenes de los cartuchos de gas lacrimógeno que quedaron dispersos en las calles, vencidos en julio de 1995.

“Largo alcance - Expansión ‘CS’. Vence: julio 95″, se puede leer en uno de los cilindros fotografiados y compartidos en las redes. Ese fue el año en que Insfrán asumió como gobernador.

Los mismos son utilizados para dispersar y poseen un efecto de acción lacrimógena, sofocación e irritación de mucosas y garganta. Como su nombre lo indica, la expansión de su impacto es de largo alcance.

El regreso a la Fase 1 fue decidido por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, que estableció nuevamente el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) debido al rebrote que se dio en los últimos días: se detectaron 23 casos en toda la provincia, de los cuales 17 son de la ciudad capital.



Con la medida, quedaron suspendidas todas las actividades que se habían flexibilizado hasta el momento, es decir que sólo estarán abiertos los comercios esenciales, así como también el transporte interjurisdiccional quedó suspendido.