Un hombre fue detenido como acusado de violar a una adolescente de 14 años cuando salió a sacar la basura, en el barrio porteño de La Boca.

El ataque sexual por el que se acusa al sospechoso habría ocurrido en las últimas horas en la calle Lamadrid al 200, informaron fuentes policiales.

La menor, según su propio relato, salió de su casa para retirar los residuos cuando fue sorprendida por el vecino, quien la tomó por los hombros y la introdujo en el conventillo en el que vive.

Una vez en el inmueble, el atacante arrastró a la chica hasta un baño, donde le quitó la ropa y abusó sexualmente de ella.

Tras el ataque, la menor se comunicó con su madre, quien se encontraba en ese momento en la localidad de Pontevedra, en el oeste del Gran Buenos Aires.

Una vez que la mujer llegó a la casa de su hija, la llevó al Hospital Argerich, desde donde se realizó la denuncia policial pertinente ante la Comisaría Vecina 4 C, de la Policía de la Ciudad.

La Policía de la Ciudad logró detener al sospechoso.

La Fiscalía de La Boca, a cargo de la doctora Callejas y ante la Secretaría del doctor Gil Paricio, le ordenó a la Policía de la Ciudad la búsqueda de las cámaras de seguridad y de testigos como también ordenó llevar a cabo el correspondiente protocolo por parte del nosocomio.

Gracias al trabajo de los efectivos, se logró identificar al imputado y se lo detuvo en el conventillo en el que reside, para ponerlo en manos de la Justicia.