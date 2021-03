La toma duró más de diez horas.

Después de diez horas de tensión en la localidad neuquina de Zapala, un hombre que había sido condenado por violación y había tomado como rehén a su defensor oficial, depuso su actitud.



Tras largas negociaciones con la Policía, minutos antes de las 19:00, el hombre decidió entregarse y liberar al letrado que mantenía como rehén en una oficina del Poder Judicial provincial.



De acuerdo con el sitio de LMNeuquen, el hombre se entregó luego de que se firmara un acto de doce puntos, que incluía que se preservara su integridad física y la casa de sus padres.



El conflicto se inició en la mañana de este viernes cuando el hombre llegó al lugar junto a una mujer y tomaron de rehén al defensor Pablo Méndez que lo defendió en el juicio.



El hombre, según trascendió, amenazó con matar al defensor y luego suicidarse.



El sujeto, acusado por la violación de su hijastra, había sido condenado este jueves por el delito de "abuso sexual simple y con acceso carnal, agravado y reiterado".

Trascendió que la víctima sería la hija de quien era su pareja, una adolescente que al momento de los abusos tenía menos de 18 años.



Este viernes por la tarde, y tras varias horas de negociación, y según informó la prensa local, el agresor permanecía en la Defensoría armado con un cuchillo.



Horas antes había solicitado la presencia de los medios, y también pidió que la víctima sea sometida a una nueva Cámara Gesell para demostrar su supuesta inocencia.